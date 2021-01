Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 10 gennaio 2021

09 gennaio 2021 a

Domenica In torna il 10 gennaio alle ore 14 su Rai 1. Ecco gli ospiti di Mara Venier nella seconda puntata dell'anno. Negli studi di Saxa Rubra arriveranno Francesco Le Foche, Beppe Fiorello, Roberto Vecchioni, Sandra Milo e Pierluigi Diaco. Si parlerà dell'emergenza Covid e della campagna di vaccinazioni in corso; dello spettacolo di Fiorello "Penso che un sogno così", in omaggio a Domenico Modugno; del mondo della musica e del cinema con Vecchioni e Milo e del nuovo programma serale di Rai 2, Ti Sento, condotto da Diaco. Non mancheranno, come sempre, flash sull'attualità e altre sorprese con l'euforica conduttrice.

