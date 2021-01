Live Non è la D'Urso, puntata rinviata al 17 gennaio per lo speciale di Canale 5 su Papa Francesco

09 gennaio 2021 a

La prima puntata del 2021 di Live Non è la D'Urso non andrà in onda domenica 10 gennaio. Il programma condotto da Barbara D'Urso è stato rinviato di una settimana, a domenica 17 gennaio, per dare spazio all'intervista esclusiva di Canale 5 a Papa Francesco, a cui seguirà uno speciale dedicato proprio al Santo Padre. Uno dei programmi più attesi e seguiti delle reti Mediaset in prime time, dunque, slitta di qualche giorno, come comunicato su Twitter questa mattina dall'azienda. Una scelta arrivata poche ore dopo l'ultimo tweet della conduttrice, che aveva scritto: "Dai ormai ci siamo. Domenica finalmente torna QueenB, prima con Domenica Live e poi con Non è la D'Urso"





