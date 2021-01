Amici 20, Giulia ha occhi solo per Sebastian: "I genitori lo hanno fatto troppo bello, si sono proprio impegnati"

09 gennaio 2021 a

E' tornata la scuola di Amici 20, con la puntata di sabato 9 gennaio su Canale5. A catturare l'attenzione del pubblico la ballerina Giulia Stabile, che ha danzato sulle note di Dog days are over. Giulia ha strappato il consenso della sua insegnante Veronica Peparini e ha confermato dunque la maglia che le consente di restare nella scuola.

Non poteva mancare ovviamente un video in cui la simpatica Giulia non fa niente per nascondere gli apprezzamenti per il ballerino professionista Sebastian.

Simpatica soprattutto la frase in cui la Stabile dichiara: "Si sono proprio impegnati i genitori per farlo bello così", una battuta che ha suscitato ilarità in studio e a casa tra i telespettatori.

