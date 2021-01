Eden un pianeta da salvare: stasera 9 gennaio 2021 la seconda stagione con Licia Colò su Slovenia e Gargano

09 gennaio 2021 a

a

a

Eden un pianeta da salvare torna oggi, sabato 9 gennaio 2021, in prima serata su La7. Seconda stagione per il programma condotto da Licia Colò e dedicato alla Slovenia e al Gargano. La trasmissione mostra le bellezze naturali dell’Italia e del mondo e tratta temi di attualità legati agli interventi dell’uomo sulla natura. In chiusura di puntata ci si sposterà in Senegal accompagnati da Mister Nat (il regista Alessandro Antonino) nel Parco nazionale del delta del Saloum. In questa puntata di apertura e nell’intera stagione verrà dato spazio all’Italia, senza però trascurare il panorama mondiale, dando visibilità sia al nostro patrimonio storico e culturale che alle nuove scoperte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.