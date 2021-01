Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano fa musica trap: il singolo Ego è già un successo su YouTube | Video

09 gennaio 2021 a

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, la seconda moglie del cantante. Jasmine ha recentemente partecipato con il padre al talent show The Voice Senior. Nata il 15 giugno 2001, Jasmine ha intrapreso la carriera musicale, ma non proprio nel genere tanto caro al padre, visto che la giovane è appassionata di musica trap e non disdegna scatti audaci sul suo profilo Instagram.

Quest'anno ha lanciato il suo primo singolo Ego. Al Bano ha ammesso di non essere un grande fan di questo genere, ma ovviamente sta supportando la figlia. Il brano ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Ha debuttato anche nel cinema, a 17 anni nel 2018, ricoprendo il ruolo di Isabella d'Aragona ne La dama e l'ermellino. Ha lavorato al fianco di Fabio Fulco, per la regia di Lorenzo Raveggi.

