Rachele Restivo, il rapporto con le star di Hollywood: il piatto di gnocchi cucinato per Bruce Willis

09 gennaio 2021

Rachele Restivo è una giornalista italiana, che ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles. Attualmente è impegnata su Rete4 nella trasmissione Pensa in grande, dove in ogni puntata è raccontata la storia di grandi imprenditori italiani. La Restivo, giornalista professionista e autrice televisiva, è stata il volto della trasmissione Mistero. Nella sua esperienza negli Usa ha intervistato celebrità del calibro di Al Pacino, Keanu Reeves, Meryl Streep, Jennifer Lopez e Leonardo Di Caprio. Tra le curiosità sul suo conto, la leggenda narra che i suoi gnocchi di patate al ragù furono molto apprezzati da Bruce Willis e dalla sua fidanzata dell'epoca mentre Rachele viveva a Los Angeles.

