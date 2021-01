Elisa Isoardi, la frase che fece infuriare le femministe: "Una donna deve sempre dare luce al suo uomo e stare nell'ombra"

09 gennaio 2021 a

Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva, tra le più amate dal pubblico. Negli anni passati è finita al centro delle cronache rosa per via della sua relazione con il leader di Lega Nord Matteo Salvini, durata dal 2015 al 2018. E' nata nel 1982 in provincia di Cuneo.

Elisa Isoardi, dall'amore con Matteo Salvini al presunto tradimento. La storia con Giorgio Panariello

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha ammesso di aver avuto pure una storia di otto mesi con Giorgio Panariello. Dopo Matteo Salvini, la conduttrice di La Prova del Cuoco è stata fotografata, nel marzo del 2019, con Alessandro Di Paolo. La loro storia è finita nel luglio 2020. Ha scatenato una polemica con le femministe dopo una sua dichiarazione rilasciata a Oggi: "Una donna, anche se nota, deve sempre dare luce al suo uomo. La luce, il sostegno e la vicinanza spesso si danno facendo un passo indietro e stando nell’ombra". Ama correre e andare in bicicletta.

