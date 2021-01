Cristiano Malgioglio, il passato da impiegato alle poste: poi presentò Dori Ghezzi a Fabrizio De Andrè

09 gennaio 2021 a

a

a

Cristiano Malgioglio è un cantautore e paroliere italiano, noto negli ultimi tempi per le sue apparizioni televisive, soprattutto al Grande Fratello Vip. Nato il 23 aprile 1945 in Sicilia, ben presto si è trasferito a Genova dalla sorella. Qui ha iniziato a lavorare come impiegato alle poste, dove ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi dell’ambiente della musica e dello spettacolo, tra cui anche Gino Paoli e Fabrizio De André.

Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio all'amica Arisa: "Fossi nata in Francia saresti la nuova Edith Piaf" | Video

Proprio De André lo ha messo in contatto con la prima casa discografica. Tuttavia dal canto suo Malgioglio gli ha fatto conoscere Dori Ghezzi, sua futura moglie. Per Mina, Cristiano Malgioglio ha scritto diverse canzoni, tra cui Ancora ancora ancora e L'importante è finire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.