Paolo Fox, "giornata di burrasca per l'amore": le previsioni che fanno tremare un segno. L'oroscopo di oggi sabato 9 gennaio 2021

Le previsioni delle stelle per la giornata di oggi, sabato 9 gennaio 2021. Appuntamento con l'oroscopo Paolo Fox che tiene una rubrica giornaliera quotidiana su Radio Lattemiele. Quello che segue è un estratto con ciò che dice il popolare astrologo per i dodici segni dello zodiaco in questa giornata che vede tutti gli italiani alle prese con le restrizioni Covid della zona arancione.

ARIETE

Giornata di oggi, come quella di domani, burrascosa per l'amore. C'è Venere in quadratura che porta qualche problemino e potrebbe davvero tirare aria di bufera nei prossimi giorni quindi attenzione. Non bisognerà perdere di vista i propri obiettivi professionali perché la settimana prossima può regalare qualcosa di bello da questo punto di vista.

TORO

Potrebbe esserci una piccola crisi nella vita lavorativa dei toro oggi. I problemi sono tanti in questo periodo e probabilmente non si hanno soldi a sufficienza per realizzare nuovi progetti. Attenzione però a gestire al meglio questa agitazione perché potrebbe riversarsi in amore e sfociare anche in un tradimento.

GEMELLI

Possono cominciare un bel recupero in questa giornata grazie a un ottimismo tutto nuovo che regalerà molta energia. Ci si deve lasciare alle spalle le difficoltà dello scorso anno per concentrarsi sul futuro. A febbraio saranno tanti i pianeti allineati in vostro favore come Giove e Saturno e bisognerà approfittarne per mettersi in gioco.

CANCRO

Bisogno di confrontarsi con il proprio partner perché non è più disposto a stare male per qualcun'altro. Si ha tanta voglia di vivere un 2021 sereno e si hanno tutte le carte in tavola per farlo, Saturno, infatti, non è più opposto. Ora non si ha più paura di dire ciò che si pensa anche se questo comporterà un cambiamento nella propria relazione.

LEONE

Segno un po' provato con Mercurio, insieme ad altri, opposto che porta a dover rivedere i rapporti con gli altri e in caso interromperne anche qualcuno. Chi si trascina dubbi o chi ha problemi di soldi dovrà avere qualche accortezza in più. Sono tante le cose e i malintesi che si stanno affrontando in questo periodo e non è sempre facile gestire tutto al meglio.

VERGINE

Oggi e domani saranno due bellissime giornate per vivere le emozioni. Con Venere e Marte in buon aspetto chi vorrà dichiarare il proprio amore potrà farlo con successo. L'amore ha bisogno di essere coltivato, per una volta sarebbe meglio mettere da parte il lavoro e le questioni pratiche per dedicare più tempo ai sentimenti.

BILANCIA

Oggi i nati sotto il segno della bilancia hanno un complice a loro favore: Mercurio che li aiuterà a creare qualcosa di nuovo e ad avere belle intuizioni. Nei prossimi due mesi ci si potrebbe dedicare a qualche progetto entusiasmante che porterà soddisfazioni. Il desiderio di rinnovarsi va assecondato.

SCORPIONE

Weekend molto intrigante dal punto di vista sentimentale. Venere è attiva e bisogna approfittarne. In questi giorni si è preoccupati , però, per i soldi forse perché non si è ancora ricevuto ciò che spettava. Attenzione a non provocare gli altri.

SAGITTARIO

In questo weekend il Sagittario dovrebbe evadere, restrizioni permettendo. L'ultimo anno è stato difficile, soprattutto perquesto segno che ama la libertà. Tutti quelli che hanno iniziato un nuovo progetto in autunno potrebbe avere buoni sviluppi nei prossimi giorni. Anche in amore, il recupero ci sarà.

CAPRICORNO

Deve dare importanza all'amore. Con Venere nel cielo e Marte nel segno del toro si hanno tutti i favori delle stelle per i sentimenti. I soldi vanno gestiti meglio, però, e bisognerà fare una scelta che vada verso il quieto vivere. Si potrebbe, infatti, chiudere un progetto o accontentarsi di quello che già si ha.

ACQUARIO

Aria di novità e grandi cambiamenti. Giove e Saturno sono nel segno e portano qualcosa di nuovo che sia una chiusura o un nuovo progetto. Le stelle spingono a mettersi in gioco in tutti e per tutto perché la cosa più importante è fare cose diverse dal passato. Tanti bei progetti in ballo!

PESCI

I pesci oggi devono lasciar andare le difficoltà della coppia dello scorso dicembre e andare avanti. Bisogna sforzarsi di superare tensioni e pensieri. Concentratevi sulle cose di ogni giorno e prendete la vita con positività e serenità perché siete capacissimi di farlo.

