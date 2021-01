Sora Lella, la nonna di Verdone al cinema e le prime ricette in tv: il rapporto con il fratello Aldo Fabrizi

09 gennaio 2021 a

Elena Fabrizi, per tutti la Sora Lella, è stata uno dei personaggi più amati della tv e del cinema italiano. Nata a Roma, il 17 giugno 1915, era la sorella del celebre attore Aldo Fabrizi. Anch’ella attrice, è ricordata specialmente nell’aver affiancato più volte Carlo Verdone, nel simpatico personaggio della nonna.

oggi sabato 9 gennaio 2021 su Rai2

La Sora Lella è stata anche una delle prime a proporre la cucina in tv, infatti viene ricordata anche per le sue ricette tradizionali romane, diffuse al pubblico con passione e simpatia. E' morta nel 1993, in seguito a una ischemia e ad alcune complicanze dovute al diabete. Il suo figlio maggiore, Aldo Trabalza (il nome è un omaggio al fratello), ha dato vita al ristorante Sora Lella, che riprende proprio i piatti tradizionali resi famosi dalla sorella. In realtà Aldo Fabrizi e la Sora Lella si frequentavano poco. Uno degli aneddoti più curiosi è stato raccontato da Massimo, figlio di Aldo, che appunto riferì un episodio in cui il grande attore, ricoverato in ospedale poco prima di morire, gli disse a proposito di un'eventuale visita della sorella: "Nun ce la fa' veni'. C'ha quer vocione che me rompe li timpani".

