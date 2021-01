Laura Chiatti, il commento all'ex fidanzato Francesco Arca sotto la doccia: "Capolavoro di Dio" | Foto

09 gennaio 2021 a

Francesco Arca e Laura Chiatti hanno mantenuto un ottimo rapporto, nonostante la loro storia d'amore sia finita ormai da tempo e abbiano avuto figli con i loro rispettivi nuovi compagni Irene Capuano e Marco Bocci. L'ultima curiosità che ha riguardato loro due nasce proprio da un post su Instagram pubblicato dall'attuale fidanzata di Arca, Irene, che ha immortalato il bel Francesco nudo sotto la doccia.

Lo scatto, che ha fatto velocemente il pieno di like, è accompagnato dalla didascalia: "Non esiste salvaguardia contro il Senso Naturale dell'Attrazione". Il tutto completato dagli hashtag (alcuni dei quali molto ironici) "#mio #bonocomeilpane #qundocevòcevò #cosiperdire #innoallabellezza #instalike #pickoftheday #francescoarca #love #amoregrande #vorreivedere". Tra i commenti anche quello dell'attrice umbra Laura Chiatti: "Un capolavoro di Dio", ha scritto senza mezzi termini. Ma gli utenti le hanno subito risposto: "Anche tu con Marco Bocci non scherzi".

