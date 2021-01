Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, i quattro figli: Serena è stata concorrente al Grande Fratello

09 gennaio 2021 a

a

a

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sono rispettivamente un politico e scrittore e una giornalista. Sposati dal 1982, hanno quattro figli. Uno avuto nel 1982, Giorgio. E altri tre adottati: nel 1993 Francisco, poi dal 2000 anche Serena e Monica. A proposito di Serena, è anche lei salita alle cronache per aver partecipato al Grande Fratello nel 2019.

Durante il reality la ragazza ha raccontato la sua storia: furono abbandonate in una casa famiglia, vivendo grandi dolori. Solo dopo che Serena compare in tv la famiglia biologica l'ha contattata ma lei ha spiegato di non voler rivedere la madre naturale, perché i suoi veri genitori ormai sono Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. I due sono diventati nonni di Carlo Stefano, figlio di Giorgio, il loro primogenito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.