Lillo, tra i fondatori de Le Iene: la coppia con Greg e l'amore con Tiziana Etruschi

Lillo, all'anagrafe Pasquale Petrolo, è un attore e cabarettista italiano, noto per far parte del duo comico Lillo e Greg, con il quale ha formato il gruppo rock demenziale Latte & i suoi Derivati. Nato a Roma il 27 agosto del 1962, ha partecipato a tantissimi programmi di intrattenimento e satira, da Le Iene (fu nel gruppo fondatore) a L’Ottavo Nano, Takeshi’s Castle, Victor Victoria, Parla con me.

Covid, il comico Lillo è guarito: "Appena mi hanno detto di poter togliere l'ossigeno mi sono messo a ballare"

Per quanto concerne la vita privata, Lillo Petrolo è legato a Tiziana Etruschi. Petrolo è anche un uomo impegnato nel mondo del volontariato. Ha collaborato, nel 2014, con Action Aid, nell’ambito della campagna umanitaria Operazione Fame (condotta in Brasile). Tra le curiosità, ha fondato una stazione radio nel 2008 in Malawi, frutto del progetto di cooperazione internazionale Seiunonero.

