Linea Verde Life, Torino fra le città più verdi d'Europa: Masi e Ferolla tra le vie del centro con un nuovo quadriciclo elettrico

È Torino la meta di Marcello Masi e Daniela Ferolla nel nuovo appuntamento con “Linea Verde Life”, in onda sabato 9 gennaio alle 12.20 su Rai1. Torino è una delle città più verdi d’Europa e la forestazione urbana è al centro delle buone pratiche per contrastare l’inquinamento e incrementare la biodiversità. Nella “città dell’automobile” si sale a bordo di un nuovo quadriciclo elettrico e green che inizia a muovere i suoi primi passi tra le vie del centro.

Si parlerà di soluzioni intelligenti per un turismo sicuro e alla portata di tutti, della corretta gestione dei rifiuti speciali e della bellezza della Reggia di Venaria, uno dei simboli della città. Tra le opere d’arte e d’ingegno anche il cinema sarà protagonista di questa puntata di “Linea Verde Life” e poi ancora il coraggio, l’intraprendenza e la creatività di chi sceglie di cambiare vita e di chi resiste - nonostante tutto - continuando ad investire nel futuro. Questa settimana Federica De Denaro preparerà un risotto a base di prodotti tipici piemontesi e non mancheranno dolci sorprese da assaporare anche con gli occhi.

Un attimo di respiro, infine, con un balzo dalla città al mare. Obiettivo sul litorale romano con musica, attività fisica, e buon cibo a km zero.

