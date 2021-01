"Il Filo Rosso", il racconto sulla Sora Lella ed Elisa Isoardi come ospite di Paola Perego oggi sabato 9 gennaio 2021 su Rai2

09 gennaio 2021 a

Appuntamento con “Il Filo Rosso”, oggi sabato 9 gennaio alle 14 su Rai2, Una trasmissione - questa condotta da Paola Perego, che ricorderà con un racconto la Sora Lella, attraverso gli aneddoti, i ricordi divertenti e commoventi di Mauro e Simone, due dei suoi 4 nipoti. La storia di una famiglia, ma anche un pezzo della storia di Roma.

La seconda è invece una storia tutta al femminile: loro si chiamano Bruna, Cristiana, Carlotta e Cecilia, sono una nonna, una figlia e due nipoti e si definiscono le quattro moschettiere. Vivono insieme e non sanno cosa significhi mollare. Sono l’una la forza dell’altra e, sempre insieme, hanno affrontato e superato le tante avversità che la vita ha messo loro davanti.

Ospite speciale della puntata, Elisa Isoardi, che racconta il legame non di sangue, ma di cuore che la lega a zia Gabriella. Elisa e Gabriella vivono insieme da un po' e, anche se non sono parenti, si vogliono molto bene e si prendono cura l’una dell’altra.

