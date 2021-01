Francesco Monte, l'amore finito con Cecilia Rodriguez in diretta tv: ora la storia con Isabella De Candia

09 gennaio 2021 a

Francesco Monte è un personaggio televisivo molto conosciuto. Ex tronista, ha partecipato a L'Isola dei famosi nel 2018 e all'ultima edizione di Tale e Quale show. E' nato il 20 maggio 1988 ed è cresciuto a Taranto. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stato fidanzato con Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen. I due hanno fatto molto parlare le riviste di gossip, soprattutto dopo l’ingresso di lei nella casa del Grande Fratello, quando Monte è stato lasciato praticamente in diretta tv per Ignazio Moser. Nel 2018 durante L’Isola dei Famosi (nel corso della quale Monte è stato eliminato con l'accusa di aver portato marijuana) ha conosciuto Paola Di Benedetto, con la quale ha intrapreso una relazione ben presto terminata.

Giulia Salemi, la madre è Fariba Tehrani: incantesimi e magie sull'amore tra la figlia e Francesco Monte

In seguito ha partecipato anche lui al Grande Fratello Vip: qui ha conosciuto Giulia Salemi, ma fuori dalla casa la loro storia è terminata dopo pochi mesi. Attualmente, dall'estate 2019, Monte è fidanzato con la modella Isabella De Candia.



