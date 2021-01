Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi si sfoga con Tommaso Zorzi: "Mi fai sempre delle battute, usa più tatto" | Video

09 gennaio 2021 a

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi provano a chiarirsi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Le riflessioni di Zorzi sulla storia tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli (non così ben vista all'esterno, tanto da provocare pure qualche incomprensione nella coppia) ha destabilizzato un po' la giovane influencer. "Non capisco perché ripetutamente mi fai delle battute, ti ho chiesto di usare più tatto. Non so perché ti comporti così, io vorrei solo il tuo appoggio e il tuo sostegno - ha sottolineato Giulia -. Mi sono sentita messa all’angolo".

La discussione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Tommaso ha subito replicato: "Ti metto solo in guardia da cosa può succedere all’esterno, non puoi prendere tutto così sul serio, e comunque certo che avrai il mio appoggio, soprattutto quando usciremo. Ti dico solo di stare in guardia", ribadisce l’influencer in maniera serena. A questo punto la Salemi si tranquillizza: "Quindi non ce l’hai con me?", gli chiede. "Ma no. Dopo quattro mesi che sto qua o rido di tutto, o piango di tutto. Dai Giulia non puoi non capire, sono il primo a ridere di me stesso", ha aggiunto Zorzi. Una conversazione che si è conclusa con un abbraccio tra i due.

