ItaliaSì!, torna su Rai1 la trasmissione con il "podio" di Marco Liorni: fra gli ospiti anche il comico Lillo che racconta come è sopravvissuto al Covid

09 gennaio 2021 a

a

a

Oggi, sabato 9 gennaio alle 16 su Rai1 torna un nuovo appuntamento con ItaliaSì!. In questa diciottesima puntata di ItaliaSì condotta da Marco Liorni, salirà sul “podio” Santa che, passeggiando sulla spiaggia, ha trovato un pegno d’amore e ora cerca il suo legittimo proprietario. E, ancora, l’attore Roberto Fazioli, che ha fatto della sua malattia una grande idea; Ettore, un bergamasco salvato da chi snobbava. Sul “podio” salirà anche Gian Luigi Carlone della “Banda Osiris” con una prova di Yodel per tutti gli ospiti e Umberto che a 103 anni ha rinnovato la patente. “Podio” poi per Davide Malizia, pasticciere che si è aggiudicato un premio internazionale prestigioso e per Alessio che vuole ringraziare ItaliaSì perché potrà partecipare al prestigioso Guinness World Records. Ci sarà anche Lillo, l’attore comico del divertente duo Lillo e Greg, che racconterà la sua carriera e come è sopravvissuto al Covid.

ItaliaSì, anticipazioni di sabato 5 dicembre: da Marco Liorni tra gli ospiti Dodi Battaglia e Maria Falcone

Tornerà sul “podio” Giovanni Pastore, che nel 2020 ha assistito una persona che si è vista portare via la casa per essere messa all’asta dalla banca. Per l’attualità, ItaliaSì! incontrerà lo scultore Jago che ha visto la sua statua presa a calci da alcuni giovani e racconterà come ha aperto un segno di speranza per combattere il vandalismo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.