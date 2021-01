Raoul Bova, dal matrimonio con Chiara Giordano all'amore con Rocio Munoz Morales: l'attore ha quattro figli

09 gennaio 2021 a

Raoul Bova è uno degli attori italiani più famosi. Nato il 14 agosto 1971, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Bova nel 2000 ha sposato Chiara Giordano, veterinaria e figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace. Dalla loro unione sono nati due figli: Alessandro Leon e Francesco.

Raoul Bova a Verissimo, l'ex moglie rivela: "Quando mi ha lasciato per una donna più giovane mi ha fatto sentire una nullità"

Nel 2012 l’attore si è separato dalla moglie per iniziare una relazione con l’attrice ed ex modella spagnola Rocio Munoz Morales. Ha sempre dichiarato di non aver mai tradito la propria moglie, e di essersi innamorato di Rocio solo quando il suo matrimonio era ormai in crisi da diverso tempo. Con la Munoz Morales, Bova ha avuto altre due bambine: nel 2015 Luna e nel 2018 Alma. Per quanto riguarda una curiosità su Raoul Bova, a 4 anni ha rischiato di annegare, e quindi i genitori lo hanno iscritto a nuoto, sport di cui è stato campione nazionale.

