Stefano Ansaldi, il ginecologo ucciso: la denuncia e gli assegni scomparsi

08 gennaio 2021 a

a

a

Stefano Ansaldi è il ginecologo campano di 65 anni che è stato ucciso il 19 dicembre a Milano. Il suo corpo fu trovato vicino alla stazione centrale. Accanto c'era un coltello da cucina, considerato l'arma del delitto. Gli inquirenti stanno seguendo molte piste ma sembra che l'attenzione sia rivolta in particolare al passato del dottore. Soprattutto su due aspetti: la denuncia da parte di una sua paziente per la morte della figlia, ma anche assegni scomparsi che sembra fossero destinati a paradisi fiscali, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi di una rapina finita male. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire con grande attenzione le ultime ore del professionista. I pazienti consideravano Stefano Ansaldi "un nome una garanzia". Nato a Benevento il 10 aprile 1955, viveva a Napoli dove lavorava in uno studio in piazza Cavour. Sposato, due figlie, è stato ucciso con una taglio alla gola. Il caso al centro della trasmissione Quarto Grado di questa sera, 8 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.