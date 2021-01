C'è posta per te torna sabato 9 gennaio 2021 con Ferilli e Argentero

08 gennaio 2021 a

C'è posta per te torna in prima serata su Canale 5 sabato 9 gennaio 2021 con due ospiti speciali: Luca Argentero e Sabrina Ferilli. L'idea del programma nasce nel 1999 a Roma, prima di un appuntamento tra la conduttrice Maria De Filippi e l'allora ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer.Prima dell'incontro, sulle scale del ministero, due ragazzi si avvicinano a Maria e le chiedono di recapitare un messaggio al ministro Berlinguer… Il 12 gennaio del 2000 va in onda la prima puntata di "C'è Posta Per Te", programma che ha raccontato in 23 edizioni centinaia di storie meravigliose, coinvolgenti ed emozionanti. Queste storie trattano vicende spesso sentimentali come amori perduti, lunghe lontananze da un familiare, dissapori di coppia, primi amori mai dimenticati.

