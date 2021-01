Stasera in tv 8 gennaio, su Rete 4 torna Quarto Grado con i casi di Rosina Carsetti, Stefano Ansaldi e Alberto Genovese

08 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 8 gennaio, su Rete 4 torna Quarto Grado, il programma che si occupa di thriller, gialli e cronaca nera. Come al solito alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Di cosa si occuperà la puntata di questa sera? In primo piano la morte di Rosina Carsetti, donna di 78 anni, trovata senza vita alla vigilia di Natale nella sua villetta di Montecassiano, in provincia di Macerata. Si tratta davvero di una rapina finita male? Gli inquirenti non ne sono convinti e continuano a indagare, in particolare sui familiari. Durante la trasmissione si parlerà anche del caso di Stefano Ansaldi, ginecologo capano, 65 anni, ucciso il 19 dicembre a Milano, vicino alla Stazione Centrale, con un coltello da cucina. Numerose le piste seguite dagli inquirenti che stanno setacciando il passato del medico, come la denuncia di una sua paziente per la morte della figlia appena nata oppure assegni scomparsi che erano destinati ai paradisi fiscali. Ma Quarto Grado tornerà ad occuparsi anche del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di appena 18 anni e denunciato anche da altre giovani. Nuzzi e Viero faranno il punto della situazione.

