Sanremo 2021, per Zlatan Ibrahimovic stesso ingaggio di Fiorello. Ecco quanto guadagnerà

08 gennaio 2021 a

a

a

Stesso ingaggio per Zlatan Ibrahimovic e Fiorello al Festival di Sanremo 2021. Il campione del Milan guadagnerà 50 mila euro a serata, come lo showman siciliano. Si tratta, quindi, di 250 mila per tutte le serate della manifestazione canora al teatro Ariston, anche se probabilmente il campione svedese dovrà saltarne una in occasione della partita del Milan con l'Udinese del 3 marzo. Il milanista è stato fortemente voluto da Amadeus, per ironia tifoso dell'Inter come Fiorello. Lo scorso anno cachet da 140 mila euro per una sola serata di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, che nell'occasione fu presente in prima fila.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.