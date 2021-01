Arisa, foto a letto con il fidanzato Andrea Di Carlo sulle storie di Instagram

08 gennaio 2021 a

Arisa, foto a letto con il nuovo fidanzato Andrea Di Carlo. Lo scatto, pubblicato sulle storie di Instagram del profilo della cantante, ha fatto subito il giro del web. I due sono fidanzati da poche settimane: Di Carlo è il manager della cantante e amico di Stefano Coletta, direttore di Rai 1 da circa un anno. Lo scatto è poi scomparso dal profilo della cantante, che è tra i 26 big in gara per il prossimo Festival della canzone italiana di Sanremo, che inizierà a marzo. Non è la prima volta che Arisa ha trovato l'amore con un suo manager.

