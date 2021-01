Alessandra Viero, l'amore per Fabio e il figlio Roberto Leone. Carriera e vita privata della giornalista di Quarto Grado

08 gennaio 2021 a

Torna l'appuntamento con Quarto Grado, l'approfondimento di cronaca di Rete4. stasera 8 gennaio 2021. Alla conduzione, oltre a Gianluigi Nuzzi, c'è anche la giornalista Alessandra Viero.

Nata a Sandrigo il 16 aprile 1981, Viero si laurea all'Università di Trento in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ma ha collaborato con testate giornalistiche locali già prima di completare gli studi. È giornalista professionista dal 2006, ha lavorato per il Corriere del Veneto e nell'emittente locale Rete Veneta come conduttrice e inviata del Tg Bassano. Nel 2008 arriva in Mediaset, dal 2011 è una delle conduttrici di punta di TGcom24, nel 2013 fa parte della redazione di Studio Aperto, dove realizza vari servizi e conduce il telegiornale. Dal 4 ottobre 2013 prende il posto di Sabrina Scampini nella conduzione di Quarto Grado su Rete4. Massimo riserbo invece sulla sua vita privata: fidanzata con Fabio Riveruzzi, manager che lavora a Roma - ma ha origini di Terni - nel campo del marketing musicale. Insieme hanno un figlio: Roberto Leone, nato nel 2017.

