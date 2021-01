Roberto Giacobbo, l'amore per la moglie Irene e le tre figlie. A marzo ha rischiato di morire causa Covid

08 gennaio 2021 a

Appuntamento con Freedom stasera in tv venerdì 8 gennaio 2021 su Italia1 (ore 21,20), la trasmissione di divulgazione condotta da Roberto Giacobbo. Il giornalista e autore televisivo andrà alla scoperta del villaggio di Tiscali, in Sardegna, poi della Provenza sulle tracce di Van Gogh, di Las Vegas e della Valle del Sele in provincia di Avellino.

Roberto Giacobbo e il Coronavirus: "Ho rischiato di morire". Lo racconta a Freedom. Chi è il divulgatore scientifico

Roberto Giacobbo ha rischiato di morire pochi mesi fa a causa del Covid, lo ha raccontato all'inizio della stagione del suo Freedom. Finito in terapia intensiva, Giacobbo ha contagiato anche la moglie Irene Bellini, anche lei autrice televisiva tra Rai e La7, Bellini e le tre figlie Angelica, Giovanna e Margherita. "Dopo questa esperienza ogni respiro è più bello” ha detto Giacobbo.

