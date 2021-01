Che Dio ci aiuti 6, il 10 gennaio due nuovi episodi della serie girata ad Assisi. La trama

08 gennaio 2021 a

Che Dio ci aiuti 6, la serie tv girata ad Assisi, torna domenica 10 gennaio 2021 con altri due episodi. Dopo il grande successo di ascolti della prima puntata, in onda su Rai 1 giovedì 7 gennaio, la serie con Elena Sofia Ricci torna in prima serata con il terzo e quarto dei venti episodi, dal titolo "Amore o dipendenza?" e "Fuori posto". Ecco anticipazioni e trama. Suor Angela cerca di aiutare un uomo che ha un vuoto di memoria, invece Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla. Suor Angela è peraltro ormai sicura di essere legata al passato di Erasmo, al quale però non sa cosa dire e Monica è convinta di essere malata ma Nico sottovaluta i suoi sintomi. Un bambino viene abbandonato in casa famiglia e la sorte del neonato colpisce molto Erasmo, che collabora con Suor Angela alla ricerca della madre del piccolo. Il giovane, intanto, cerca anche un lavoro.

