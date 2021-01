Nino Frassica, l'amore per Barbara ex attrice a luci rosse: è il secondo matrimonio

08 gennaio 2021 a

Nino Frassica, fresco di compleanno avendo compiuto a dicembre 70 anni, è protagonista della serie tv Fratelli Caputo in onda stasera 8 gennaio 2021 su Canale5 (dalle ore 21,30). L'attore e comico siciliano, è originario di Messina, è ormai un pilastro della tv italiana. A meta anni Ottanta sfonda come comico nelle trasmissioni "Quelli della Notte" e "Indietro tutta", partecipa ad appuntamenti storici come "Fantastico" e "Domenica in", si impone come attore nella fiction "Don Matteo" e poi nel cinema soprattutto con Oldoini e i fratelli Vanzina.

Frassica si è sposato due volte. La prima con Daniela Conti, matrimonio finito nel 1993 dopo otto anni, e la seconda con Barbara Exignotis ex attrice a luci rosse, con lo pseudonimo di Blondie, 25 anni meno del consorte. Exignotis, che ora si è dedicata al teatro, ha una figlia nata da una precedente relazione e ha sposato Frassica nel 2018.

