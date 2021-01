08 gennaio 2021 a

Lorella Cuccarini positiva al Covid . O, forse, lo ha avuto perchè, sebbene la notizia della positività sia trapelata solo nella giornata di venerdì 8 gennaio, in realtà il contagio dovrebbe risalire al periodo delle festività natalizie tanto che la showgirl sta bene, è asintomatica ed è in attesa di sottoporsi a un nuovo tampone per verificare l'eventuale avvenuta guarigione. Nella serata di sabato 9 gennaio, comunque, la vedremo come sempre nel programma "Amici", dove è professoressa di ballo, ma in collegamento da casa. Al momento, in ogni caso, sta trascorrendo queste giornate di "attesa" nella sua casa di Roma.

