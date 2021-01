The Good Doctor, inizia oggi venerdì 8 gennaio 2021 la quarta stagione. Trama e anticipazioni

08 gennaio 2021 a

Inizia oggi, venerdì 8 gennaio 2021, la quarta stagione della serie tv The Good Doctor. Stasera, alle 21.20 su Rai 2, il primo episodio: ecco trama e anticipazioni. La serie ha come protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce di nuove puntate all’insegna dell’attualità. Ancora scossi dalla scomparsa di Melendez, Shaun e i suoi colleghi si troveranno a dover affrontare una prova molto dura: quella che sembra essere una brutta influenza si rivela un caso di Covid-19. Il personale completamente impreparato, cerca di contenere di danni, acquistare dispositivi di protezione personale per i colleghi, individuare i nuovi casi. La pandemia irrompe dunque nel "medical drama" creato da David Shore (’Housè) e della star di Lost e Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim.

