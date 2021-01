Propaganda Live, anticipazioni e ospiti di oggi 8 gennaio 2021. Ci sono Mentana, Aprea e Rodriguez

08 gennaio 2021 a

Prima puntata dell'anno oggi, venerdì 8 gennaio 2021, per Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi. Ecco anticipazioni e ospiti. Il primo reportage del 2021 sarà dedicato alla Roma dei poveri e dei cosiddetti nuovi poveri, quelli creati dalla pandemia. Diego Bianchi ha assistito alla distribuzione di pacchi alimentari da parte dei volontari della Comunità di Sant’Egidio, per poi andare a visitare la chiesa di San Callisto dove si ospitano le persone in difficoltà. Raccogliendo anche le voci del settore del turismo e incontrando i proprietari di un hotel a Borgo Pio. Poi spazio agli eventi negli Usa con il direttore Enrico Mentana. Nel corso della puntata spazio a un nuovo monologo di Valerio Aprea, mentre per la musica ascolteremo la bellissima voce di Tahnee Rodriguez. In studio gli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

