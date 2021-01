Francesca Fialdini, l'amore per Milo storico fidanzato. Niente figli: "Preferirei l'adozione"

08 gennaio 2021 a

Francesca Fialdini è una delle presentatrici più conosciute della televisione italiana. Bionda, bella e di grande talento, oggi venerdì 8 gennaio 2021 è ospite di Oggi è un altro giorno, il talk del pomeriggio di Rai1 (ore 14) condotto da Serena Bortone.

La presentatrice ha 41 anni ed è originaria di Massa. Dopo la laurea all'Università La Sapienza di Roma ha iniziato a lavorare in radio e poi in tv ("A sua immagine", "Volo in diretta". "Unomattina" con Tiberio Timperi prima e Franco Di Mare dopo, "La Vita in Diretta"). Grande, grandissimo riserbo invece sulla sua vita privata. Secondo Dagospia è fidanzata da tanti anni con Milo Brunetti, medico odontoiatra di Lecco. Da poco ha rilasciato un'intervista a Diva e Donna in cui ha spiegato perché non ha figli: "Penso si essere un modello di donna contemporanea. Quando una donna non si sposa o non ha figli in Italia viene vista con diffidenza e sospetto. Desiderio di maternità? Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera".

