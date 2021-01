Morta Marion Ramsey, l'agente Hooks di Scuola di Polizia: l'attrice aveva 73 anni

08 gennaio 2021 a

Morta all’età di 73 anni l’attrice Marion Ramsey, l’agente Hooks di Scuola di polizia. L’attrice, protagonista di Scuola di polizia, si era recentemente ammalata, ma il suo agente non ha fornito ulteriori dettagli. La Ramsey era nota per aver interpretato l’agente Laverne Hooks in Scuola di polizia, ma ha avuto un’illustre carriera anche a Broadway, recitando nella produzione del 1978 Eubie, un musical biografico sulla celebre pianista jazz Eubie Blake. "Marion portava con sé una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre" ha detto il suo agente Roger Paul Inc in una dichiarazione alla Bbc.

