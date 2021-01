Solange, messaggio sul profilo Instagram del sensitivo dopo la sua morte

07 gennaio 2021 a

A poche ore dalla morte di Solange, nome d'arte del sensitivo livornese Paolo Bucinelli, sul suo profilo Instagram è apparso un messaggio che ha lasciato tutti a bocca aperta, aprendo nuovi interrogativi sulla sua fine. "La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere !! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella ... vi voglio Bene ....S.". Il sensitivo è stato trovato senza vita nella sua casa di Collesalvetti dai carabinieri e dai sanitari del 118 allertati da alcuni amici dopo che l'uomo non rispondeva più al telefono. La morte, a quanto si apprende, sembra ascrivibile a cause naturali.





