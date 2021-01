L'Eredità, Martina torna campionessa nella puntata del 7 gennaio 2021. Ma alla ghigliottina sbaglia "buco"

07 gennaio 2021 a

L'Eredità, Martina torna campionessa nella puntata di giovedì 7 gennaio 2021 del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. La giovane concorrente è riuscita ad arrivare alla ghigliottina portando in dote un montepremi di 160 mila euro, scesi poi a 40 mila euro dopo aver sbagliato un paio di coppie di parole. Al momento di scegliere il termine vincente - sulla base delle cinque parole cui fare riferimento, ossia rete, cassa, guardare, camera e stomaco - non è riuscita a fornire la risposta corretta, non indovinando la parola "buco", che sarebbe valsa il montepremi in palio. Potrà comunque tentare nuovamente di vincere nella prossima puntata.

