Che Dio ci aiuti 6, oggi i primi due episodi della nuova stagione girata ad Assisi. Trama e anticipazioni

07 gennaio 2021 a

a

a

Oggi , giovedì 7 gennaio 2021 , su Rai 1 in prima serata ci sono i primi due episodi della nuova stagione della sere girata ad Assisi , Che Dio ci aiuti 6 . La stagione prevede 20 nuovi episodi suddivisi in dieci serate. Ecco alcune anticipazioni e la trama . Col nuovo anno il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi dove ritroveremo Suor Angela e tutti gli ospiti del convitto, ma anche nuovi protagonisti, ritorni, colpi di scena per un racconto coinvolgente capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili. Assisi è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Ed è proprio la protagonista che questa volta deve far i conti con il suo passato, con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta. Non manca suor Costanza, che dovrebbe farsi da parte per lasciare spazio alla nuova Madre Superiora del convento, ma che fa di tutto per dimostrarsi ancora utile. Azzurra, che ha appeso al chiodo le sue scarpe Chanel per portare al collo il Crocefisso, ora è una novizia. Ci sono Nico e Ginevra, che stanno per sposarsi, ma anche Monica Giulietti, la ex di Nico. Poi c'è Carolina una ragazza misteriosa e cinica, che dà non poco filo da torcere a Suor Costanza. Al convento arriva anche Penelope, una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra. Ma è soprattutto l'arrivo di Erasmo a sconvolgere l'esistenza di suor Angela (e non solo), ed è anche la sfida che Ginevra aspettava e l'occasione per lei di mettersi alla prova ... una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra. Ma è soprattutto l'arrivo di Erasmo a sconvolgere l'esistenza di suor Angela (e non solo), ed è anche la sfida che Ginevra aspettava e l'occasione per lei di mettersi alla prova ... una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra. Ma è soprattutto l'arrivo di Erasmo a sconvolgere l'esistenza di suor Angela (e non solo), ed è anche la sfida che Ginevra aspettava e l'occasione per lei di mettersi alla prova ... Chanel per portare al collo il Crocefisso, ora è una novizia. Ci sono Nico e Ginevra, che stanno per sposarsi, ma anche Monica Giulietti, la ex di Nico. Poi c’è Carolina una ragazza misteriosa e cinica, che dà non poco filo da torcere a Suor Costanza. Al convento arriva anche Penelope, una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per Azzurra. Ma è soprattutto l’arrivo di Erasmo a sconvolgere l’esistenza di suor Angela (e non solo), ed è anche la sfida che Ginevra aspettava e l’occasione per lei di mettersi alla prova...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.