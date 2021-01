Enrico Mentana, maratona con gaffe: confonde la scena di un film con gli scontri al Congresso Usa

07 gennaio 2021 a

Gaffe per Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7, andato in onda in tempo record con la sua maratona per seguire in diretta l'assalto al Congresso americano del 6 gennaio, ha mandato in onda un video poco attinente a quanto stava succedendo. Addirittura le immagini di un film.

“Vediamo queste altre immagini”



“Probabilmente è nei sobborghi”



“Sì sì, live footage... Sono immagini che dobbiamo verificare”



Grandissima lezione di giornalismo: Enrico Mentana e Gerardo Greco che commentano una scena del film Project X - Una festa che spacca.#CapitolHill pic.twitter.com/t1yGzcSt7I — Adil (@unoscribacchino) January 7, 2021

Tra i video di Capitol Hill sono infatti finiti alcuni frame del film "Project X- Una festa che spacca", pellicola del 2012 diretta da Nima Nourizadeh. Nella scena un personaggio aziona un lanciafiamme contro una macchina, il giornalista ospite Gerardo Greco ipotizza possa essere "nei sobborghi". Dello stesso parere Enrico Mentana, che ha definito le immagini del film come un "live footage". Una gaffe diventata virale sui social che non perdonano mai.

