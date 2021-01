Elisabetta Gregoraci cade a Dubai per farsi una foto in bikini: che spavento

07 gennaio 2021 a

Elisabetta Gregoraci cade per farsi una foto e deve ricorrere alle cure del medico. Spiacevole contrattempo per la show girl recente concorrente del Grande Fratello Vip 5. L'ex moglie di Flavio Briatore dopo Capodanno è volata a Dubai con il figlio Nathan Falco e nel giorno dell'Epifania si è infortunata dopo essersi scattata una foto facendo una verticale in precario equilibrio vicino a una palma.

"Sotto sopra. Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena" ha scritto la showgirl nella didascalia della foto pubblicata su Instagram. Per poi aggiungere "nulla di grave, solo uno spavento".

