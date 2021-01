Dritto e Rovescio, Matteo Salvini e Domenico Arcuri ospiti stasera in tv 7 gennaio su Rete4

07 gennaio 2021 a

Dopo la sosta natalizia torna stasera in tv, giovedì 7 gennaio 2021, l'appuntamento con Dritto e Rovescio (Rete4, ore 21,25). Al centro della puntata come sempre condotta da Paolo Del Debbio, ci sarà la gestione della pandemia. In studio ospiti Domenico Arcuri, commissario straordinario emergenza Covid, e Matteo Salvini, leader della Lega.

Con il commissario Domenico Arcuri si commenteranno le nuove chiusure per il contenimento dell’emergenza decise dal Consiglio dei Ministri e il piano delle vaccinazioni. Il tutto analizzando i numeri, il calendario delle somministrazioni e domandandosi se si riuscirà a raggiungere l’immunità di gregge senza rendere il vaccino obbligatorio. Con il leader leghista Matteo Salvini si parlerà delle tensioni all’interno della maggioranza e la crisi economica che sta colpendo molti cittadini italiani.

