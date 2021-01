MasterChef Italia 10, Monir Eddardary: la famiglia e l'esperienza in Australia. Chi è il concorrente di Bevagna

07 gennaio 2021 a

Monir Eddardary è uno dei protagonisti di MasterChef Italia 10. Nella puntata di stasera giovedì 7 gennaio 2021 su Sky cercherà di allungare la sua avventura. Intanto si è raccontato a MasterChef Magazine. Monir, 29 anni di Bevagna, è nato in Italia ma i genitori sono marocchini. "In famiglia siamo in 7: oltre a mamma e papà noi cinque figli siamo divisi in quattro maschi e una femmina".

Monir sempre più protagonista di MasterChef: "Quando cucino penso a mamma" I Video

Una giovinezza all'avventura la sua perché "sono stato per sei anni in Australia, a Melbourne. Ho lavorato come carpentiere, nelle pulizie e infine ho anche raccolto banane e fragole". La passione per la cucina nasce grazie alla mamma, sua prima tifosa.

"Aver preso il grembiule di MasterChef è stato il risultato di tanti sforzi, può essere la svolta della vita. Sono sempre stato il simpaticone del gruppo, ora sono più maturo" spiega Monir che ora vola anche sui social.

