Oroscopo del Corriere di giovedì 7 gennaio 2021, previsioni Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco di acqua per la giornata. Eccoli qui di seguito.

CANCRO

Davanti a voi avete una grossa opportunità. Dovete solamente capire se è quella giusta per voi o vi state invece auto-convincendo.

SCORPIONE

La parola calma non fa per voi, soprattutto in amore. Tuttavia è meglio rallentare se uscite da una storia che vi ha procurato molto dolore.

PESCI

Vi basta poco per sentirvi bene e lo dimostrerete oggi quando anche un semplice caffè in compagnia vi farà risollevare il morale.

