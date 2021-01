06 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 7 gennaio 2021, previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata qui di seguito. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Non prendete troppo alla leggera le questioni delle quali non avete alcuna conoscenza, altrimenti finirete per fare brutte figure.

BILANCIA

Ci sono tanti piccoli comportamenti che potrebbero fare la differenza a livello economico. Fate attenzione a come spendete.

ACQUARIO

Questa giornata si presenterà lunga e noiosa, ma si riaccenderà verso sera grazie alle coccole della vostra dolce metà. Cosa volete di più?

Oroscopo del Corriere di giovedì 7 gennaio 2021, previsioni Cancro, Scorpione e Pesci

