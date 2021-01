Amadeus, famiglia di origini umbre per il conduttore de I soliti Ignoti con i premi della Lotteria Italia

06 gennaio 2021 a

Amadeus, conduttore della trasmissione I Soliti Ignoti, questa sera dedicata alla Lotteria Italia, ha origini umbre. Il nonno Umberto Sebastiani, infatti, è nato a Trevi il 27 settembre 1904 e il 4 aprile 2016 il consiglio comunale trevano ha deliberato la concessione della cittadinanza onoraria al conduttore. "Considerato che è un onore per la collettività trevana favorire contatti e condividere le origini di un personaggio televisivo di fama nazionale", si legge nell'atto del consiglio, "si è proceduto ad avviare l’iter per il riconoscimento della cittadinanza e ad avvisare l’interessato che ha accolto con entusiasmo la proposta". Amedeo Umberto Sebastiani (in arte Amadeus), è nato a Ravenna il 4 settembre 1962, e tra le motivazioni del riconoscimento attribuito dalla municipalità umbra ci sono "i meriti artisti e poiché personaggio televisivo legato alla città da motivi affettivi". Fu lo stesso Amadeus che in diretta tv nel corso di una trasmissione in cui c’era la città di Trevi tra i concorrenti, "ad esprimere il desiderio di voler visitare il luogo che aveva dato i natali al nonno paterno", disse allora l'assessore Moccoli.

