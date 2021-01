Achille Lauro, su Youtube il nuovo video "Bvlgari Black Swing"

06 gennaio 2021 a

Achille Lauro ha pubblicato su Youtube il nuovo video Bvlgari Black Swing nel giorno dell'Epifania. Lauro torna a sorpresa con un regalo ai suoi fan: il videoclip è il secondo estratto, dopo Jingle Bell Rock feat. Annalisa, dal side project 1920 Achille Lauro & The Untouchable Band. Il salto nel tempo di 1920 riporta con questo brano all’album del 2018 Pour L’Amour, il primo registrato per una major insieme al produttore Boss Doms, per l’occasione reinterpretato in versione swing con due mostri sacri della scena urban: Izi e Gemitaiz. Cirque du Soleil lo definisce Achille Lauro: si tratta di un vero e proprio circo di suoni sincopati, con i tre in veste di saltimbanchi.

