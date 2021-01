Elena Sofia Ricci, il matrimonio finito con Luca Damiani per colpa di Nancy Brilli: ora il marito è Stefano Mainetti

06 gennaio 2021 a

Elena Sofia Ricci è una delle attrici italiane più famose. Nata a Firenze il 29 marzo 1962 (Ariete) si è aggiudicata in carriera diversi premi, tra cui il David di Donatello nel 2019 per l'interpretazione di Veronica Lario nel film Loro, di Paolo Sorrentino. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo aver avuto una figlia, Emma, dalla relazione con l'attore Pino Quartullo, ha sposato Luca Damiani, ma il matrimonio sarebbe naufragato a causa del tradimento di quest’ultimo con la collega Nancy Brilli.

Archiviata quella relazione, si è legata al compositore Stefano Mainetti, diventato poi suo marito. Da lui ha avuto la sua seconda figlia, Maria.

