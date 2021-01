Alberto Matano, l'amicizia con Luciana Littizzetto e la passione per la bossa nova

06 gennaio 2021 a

Alberto Matano è un apprezzato giornalista Rai, attualmente conduttore de La vita in diretta. Nato a Catanzaro il 9 settembre 1972, negli anni dell’università ha cominciato a scrivere sul quotidiano Avvenire, poi, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 ha superato la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Alberto Matano, dalla lite con Lorella Cuccarini alla fidanzata misteriosa e i tre nipoti: "Non sono gay"

Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, ha dichiarato di essere un appassionato del genere musicale bossa nova. Alberto è molto amico di Luciana Littizzetto, Salvo Sottile e Giuliano Sangiorgi. Lo scorso anno finì in una polemica con Lorella Cuccarini, che dopo aver lavorato con lui insieme a La vita in diretta, lo ha accusato di essere un maschilista egocentrico.

