Grande Fratello Vip 5, lite tra Mario Ermito e Cecilia. Poi Samantha De Grenet stuzzica la Capriotti: "Sei permalosa"

Tempo di discussioni e litigi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il gioco proposto dagli autori ha accentuato le antipatie già esistenti come quella tra Mario Ermito e Cecilia Capriotti. La showgirl infatti ha deciso di attribuire l’aggettivo di incoerente al suo coinquilino: “Mario è incoerente perché non sta alle battute in quanto permaloso". Arrivato il suo turno, Mario per tutta risposta dedica il suo carbone a Cecilia. “Le do della doppiogiochista, prendi una posizione". A quel punto Cecilia scatta in piedi: "Allora vedi che sei permaloso, sei pesante come lo stivale con il tacco che hai”, ha replicato la showgirl, scatenando una risata generale.

A gioco finito gli inquilini hanno commentato gli aggettivi ricevuti e Giulia Salemi si è divertita a stuzzicare Cecilia: “Tra te e Mario è guerra aperta, vi date entrambi del permaloso ma lo siete tutti e due”. Samantha De Grenet interviene nel discorso e da buona amica, dà dei consigli alla showgirl: “Te la prendi troppo, diventi troppo permalosa, vola alto", le dice affettuosamente. L'inquilina tenta di giustificarsi, ma con scarsi risultati. “Si vede che sei permalosa”, ha sentenziato la Salemi.

