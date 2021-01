Biagio Izzo, la figlia Alessia lo ha reso nonno del piccolo Lorenzo: il padre del bimbo è Danilo Brugia

06 gennaio 2021 a

Biagio Izzo è uno degli attori più famosi in Italia, soprattutto per le sue doti di cabarettista in tv e di comico al cinema. E' nato a Napoli il 13 novembre 1962. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha quattro figli. Le prime due, Alessia e Valeria, avute dalla prima moglie Teresa. Gli altri, Martina e Raffaele, dalla seconda moglie Federica Apicella.

Izzo ha un profilo Instagram, attraverso il quale comunica con i suoi oltre 111 mila followers. Nel 2018 la primogenita Alessia lo ha fatto diventare nonno del piccolo Lorenzo. Alessia tuttavia si è lasciata con il padre del bimbo, l'attore Danilo Brugia.

