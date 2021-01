Valeria Fabrizi, la figlia Giorgia dal matrimonio con Tata Giacobetti e l'amicizia con Walter Chiari

06 gennaio 2021 a

Valeria Fabrizi è un'attrice italiana, tra le più amate dal pubblico. E' nata a Verona il 20 ottobre del 1936 sotto il segno della Bilancia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha conosciuto un unico grande amore, Tata Giacobetti, attore e componente del mitico Quartetto Cetra. I due si sono sposati nel 1964 e dalla loro unione è nata la figlia Giorgia. All'apice della sua carriera, la Fabrizi finì su tutti i giornali per un presunto flirt con Walter Chiari, voci che lei stessa ha sempre definito bugie. Tanto che negli ultimi anni della vita dello stesso Chiari, l'attore è stato ospitato in casa dalla Fabrizi e dal marito. Giacobetti morì per un infarto nel 1988, tre anni dopo se ne andò Chiari e la Fabrizi perse in poco tempo due punti di riferimento nella sua vita. Nel 1957 arrivò quarta a Miss Universo.

