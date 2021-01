Serena Rossi, l'amore con Davide Devenuto e il figlio Diego: per la Disney ha doppiato Anna di Frozen

06 gennaio 2021 a

Serena Rossi è un'attrice e cantante italiana, sicuramente tra le più amate dal pubblico italiano. E' nata a Napoli il 31 agosto 1985 e ha sin da giovanissima coltivato la sua passione per il mondo dello spettacolo, esordendo già nel 2003 a 18 anni, quando entra a far parte del cast della soap opera di Rai3 Un posto al sole. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha sposato il grande amore della sua vita, Davide Devenuto, conosciuto proprio sul set della soap opera.

Nel 2016 dalla loro unione è nato il figlio Diego. Nel 2010 e nel 2019 ha prestato la voce ad Anna nel cartone animato della Disney, Frozen. Grande successo anche per l'interpretazione di Mia Martini nella fiction dedicata alla celebre cantante.

